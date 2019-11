Gaviese-Acqui, stavolta si gioca

GAVI - Dopo due rinvii, è tempo di far parlare il campo.

Precipitazioni odierne permettendo - ma il meteo induce all'ottimismo perché le previsioni stimano l'inzio delle piogge in tarda nottata - questa sera alle 20.30 allo stadio "Pedemonte" si disputerà la gara fra Gaviese ed Acqui in programma per l'ottava giornata ma rinviata una prima volta la domenica dopo l'alluvione del 22 ottobre e una seconda mercoledì scorso quando il campo non era ancora completamente asciugato dopo le precipitazioni successive.

In campo entrambe le squadre vengono da una sconfitta domenica scorsa ed hanno bisogno di punti per non perdere distacco dai rispettivi obiettivi stagionali; arbitra il signor Squara di Chivasso.