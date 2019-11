Arredo Frigo cede in volata, un punto a Settimo

Un punto pesante. Ma avrebbero potuto essere anche due almeno, se non tre: all'esame di Lilliput Settimo, seconda della classe, a -2 dalla vetta, Arredo Frigo Makhymo Acqui va per due volte avanti, lottando su tutti i palloni e cede solo in un tiebreak combattuto come le prime quattro frazionI.

Grande equilibrio fin dai primi scambi, le termali sono spesso in FUGA e chiudono a loro favore, ai vantaggi, 28/30 con un ace di Mirabelli e un attacco vincente di Cicogna.

Nel secondo le padrone di casa reagiscono con decisione, attacchi più incisivi, fanno sempre corsa di testa e le ospiti perdono contatto, 10/5, 16/10 e pareggio con un rapido 25/18, margine netto, ma in almeno tre passaggi del match la squadra di Ivano Marenco risale fino al -3 prima di cedere alla distanza al sestetto dell'ex Beba Gatti.

Ma la determinazione di cercare un risultato importante in trasferta è tanta e nel quarto Acqui scatta con decisione e giocate efficaci, avanti 6/12. Lilliput frena la corsa, rimonta e pareggia 15/15, ma con due punti consecutivi di Grotteria è nuova supremazia, 16/19 e poi 19/22, quando le padrone di casa, con un break di 4/0, ribaltano le gerarchie, 23/22. Adesso è testa a testa, Arredo Frigo fa subito il controsorpasso e raddoppia, 25/27 con un punto vincente ancora di Francesca Mirabelli.

Nel quarto, però, si spegne la luce dalla parte di Arrredo Frigo, che resta in campo solo fino al 7/7 e poi cede strada, 25/13 di Lilliput, che manda il derby al quinto. Ancora punto a punto fino al 4/4, poi 7/4 e 11/8. Non è ancora finita, le ragazze di Marenco hanno energie e determinazione per pareggiare con un ace di Mirabelli, 12/12. La loro gara, però, si ferma lì, lo sprint è di Lilliput, 15/12 per il 3/2, che sta un po' stretto alle ospiti.