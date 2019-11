Arredo Frigo Makhymo, il primo acuto

Finalmente la vittoria che fa bene. Ancora sofferta, ancora con momenti di black out, come nel secondo set, ma il 3/1 con cui Arredo Frigo Makhymo Acqui batte Conad Piacenza può avere un peso anche superiore ai tre punti conquistati. Primo set che inizia con un testa a testa, fino alo secondo time out tecnico, vantaggi in altalena, dal 13/11 al 14/15 e immediatamente 16/15 con Giardi e Rivetti. Acqui ha il primo setball sul 24/21 e non lo sfrutta, le emiliane risalgono dino a 23, ma Pricop mette in terra il punto del 25/23.

Non basta per dare continuità, anzi l'inizio del secondo parziale è da paura: le ospiti fanno la gara, le termali perdono controllo, 0/4, 2/6, 4/12, con un calo inspiegabile, se non fosse identico a quello della partita precedente. Acqui accorcia, ma restana lontana dalle avversarie, 17/25 e parità.

Il terzo set torna in equilibrio, Arredo Frigo rimonta, dall'8/9 all'11/9, con ace di Cicogna e attacco di Giardi. A lanciare l'allungo sono, ancora Cicogna, Mirabelli e Grotteria con un ace: Acqui mette punti tra sé e le avversarie, 22/16 e nuovo vantaggio 25/19 per il 2/1

E' il punteggio che sblocca le padrone di casa, più sicure e sempre avanti nel quarto, con Rivetti e Grotteria in evidenza, 18/13, 22/17, anche il contributo di Giardi nel finale per il 25/19, con Rivetti che chiude con 17 punti personali. "Soddisfatto, soprattutto, per come abbiamo vinto, grazie anche a scelte che hanno pagato - sottolinea coach Marenco - I risultati di questa giornata dimostrano quanto sia un campionato difficile. Per noi fondamentali questi tre punti, per il morale.E per aiutarci a preparare due gare difficili".