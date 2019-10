Negrini vince la prima fase, Evo Volley vola in Coppa

Due successi netti, due partite dominate e il primo posto nella classifica della Coppa Piemonte maschile: Negrini La Bollente Acqui si conferma candidata ad un ruolo di primo piano nel campionato che inizierà tra due settimane. Al palasport di Asti i ragazzi di Bob Astori concedono le briciole ai rivali del terzo concentramento, 3/0 a Mokaor Vercelli, 25/21, 25/15, 25/13. Stesso trattamento all'Hasta Volley Asti, 25/16, 25/14, 25/22. I termali salgono al primo posto, con 17 punti, e accedono ai quarti.

Imitati, nel torneo femminile, da Evo Volley, al Geirino di Ovada impegnata nel triangolare più difficile. In cui, però, le ragazze di Ruscigni e Montagnini regolano le padrone di casa e Mokaor S2M Vercelli. Contro Cantine Rasore Ovada, allenata da Chico Dogliero, 3/0 per le ospiti, che iniziano bene, 14/25, 18/25 e reggono anche al terzo set più equilibrato, 22/25, in cui emerge a tratti la buona organizzazione delle ovadesi.

Stesso punteggio nella seconda partita, con le vercellesi, che crescono dal secondo set, ma non tanto da contrastare il cammino di Dell'Oste e compagne, 25/17, 25/21, 25/21. Sei vittorie in sei incontri, 17 punti su 18, soprattutto una notevole duttilità tattica per Evo Volley, che si preparerà al campionato, venerdì 11, ospitando a Casale Valentino Volpianese.

Un solo punto per Zs Ch Valenza, che a Chieri cede, 3/0, a Insieme Rocco Savi (25/8, 25/20, 25/21) e 1/2 a San Giorgio Cascina Capello, (15/25, 18/25, 25/17).

Fra poco, al PalaGavi il triangolare ccon le padrone di casa di Evo Volley Tre Colli e Fortitudo Nuova Elva che cerca l'ufficialità per una qualificazione quasi al sicuro