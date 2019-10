Boys Calcio, terzo sigillo d'autorità

ALESSANDRIA - Terza giornata di campionato per le società alessandrine iscritte al torneo di Terza categoria: i Boys Calcio si confermano vincenti, superano 3-2 l'Aurora Pontecurone in un finale al cardiopalma grazie ai gol di Gianatello e la doppietta di Vaccarello (per l’Aurora doppietta di Settembrino) e restano in cima alla classifica; il Villaromagnano in trasferta sul campo del Predosa si ferma sul 2-2 (a segno Parisi e Mancuso per i padroni di casa e Gianelli e Siotto per gli ospiti). Lo Stazzano crolla in casa 2-1 contro il Garbagna che passa con la doppietta di Corsale. Vittoria 1-0 per il San Giuliano Vecchio (gol di Amellal) e la Tiger Novi batte 5-4 il Lerma. La Valmilana ottiene un punto pareggiando 1-1 in casa con l'Audax Orione con le marcature di Taglietti per la Valmilana e di Chhouby per l’Audax. Vignolese - Lobbi termina con la vittoria dei padroni di casa per 4-0 (reti di Mongiardini, Coniglio, Caruso, Cella).

Nel girone astigiano il Bergamasco trionfa ancora e batte 3-0 lo Sport Italy grazie ai gol timbrati Tosto, Manca e Manfrinati; lo Sporting 2015 perde 2-1 in trasferta sul campo del Bistagno Valle Bormida (reti di Gillardo e Troni) e il Castelletto Monferrato batte 4-2 il Montiglio (a segno due volte Celaj, Karriqi e Salierno). L'Europa Bevingros inanella la terza vittoria consecutiva superando 2-0 il Mombercelli con la doppietta di Oukhass; il Mirabello crolla 2-1 tra le mura amiche contro il Castelnuovo Don Bosco. Chiude l'Ozzano Ronzonese che si conferma vincendo 5-2 sull'Athletic Asti (gol di Galzignato, Varaia, Orsogna, Rossi e Beqiri).