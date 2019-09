Fatturazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi: convegno in diretta streaming

ALESSANDRIA - Martedì 24 settembre, dalle 10,30 alle 13,30, Confindustria nazionale si confronta con l’Agenzia delle Entrate per fare il punto sulle novità in tema di fatturazione elettronica e sugli adempimenti in materia di trasmissione telematica dei corrispettivi, e organizza un convegno che sarà trasmesso in streaming. Per l’importanza dell’argomento Confindustria Alessandria attiva, nella propria sede di via Legnano, un collegamento per seguire il convegno in diretta streaming.

Sulla fatturazione elettronica interverranno Giannaede Ferracani (Politiche Fiscali Confindustria) , Paolo Valerio Barbantini (vicedirettore dell’Agenzia delle Entrate e Capo Divisione Contribuenti), Paolo Savini (vicedirettore Agenzia delle Entrate e Capo Divisione Servizi) e Giuseppe Buono (direttore centrale Tecnologie e Innovazione dell’Agenzia delle Entrate).

Per quanto riguarda la trasmissione telematica dei corrispettivi interverranno Giuseppe Buono (Agenzia delle Entrate) e Paolo Savini (Agenzia delle Entrate).

La partecipazione delle imprese alla diretta streaming è libera previa iscrizione telematica www.confindustria.al.it.