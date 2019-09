Derthona, con Castellazzo si gioca al 'Cucchi'

ALESSANDRIA - E' Asca - Valenzana Mado, questa sera al "Cattaneo" alle 20.30, l'unica qualificazione ancora realmente in bilico fra le quattro che si decideranno questa sera: l'1-1 dell'andata al "Comunale" di Valenza lascia aperto ogni spiraglio; chi vince ovviamente passa il turno, in caso di pareggio 0-0 passa l'Asca, dal 2-2 in su i ragazzi di Nobili mentre con l'1-1 si giocheranno supplementari ed eventualmente i rigori.



Più difficile l'impegno per il Castellazzo, ospite dell'Hsl Derthona al "Cucchi" sempre alle 20.30: i ragazzi di Adamo devono riscattarsi dalla sconfitta di Pinerolo e vincere con due reti di scarto segnandone almeno tre; uno 0-2 costringerebbe le squadre ai supplementari e agli eventuali rigori, ogni altro risultato premierebbe i tortonesi che all'andata vinsero grazie alle reti di Russo e Soumah nella ripresa.



In Promozione, stesso scenario per OvadeseSilvanese - Acqui al "Centogrigio" e per Gaviese - Arquatese al "Pedemonte" alle 20.30: serve una vittoria con tre reti di scarto alle due squadre di casa per passare il turno direttamente, mentre un 2-0 rinvierebbe il verdetto a dopo i trenta minuti supplementari o ai tiri dal dischetto; ogni altro risultato qualificherebbe gli ospiti, bravi all'andata a chiudere sul 2-0 gli impegni casalinghi.