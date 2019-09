Bonifica da amianto: in arrivo 300mila euro per cinque strutture

ALESSANDRIA - Arriveranno anche per cinque strutture del nostro territorio - 123mila euro per la scuola secondaria di primo grado 'Straneo' di Alessandria, 60.325 euro per la Bocciofila comunale di Molare, 88.782 euro per il circolo La Ciminiera di Montechiaro d'Acqui, 7mila euro per il locale caldaia della palestra e 28mila euro per gli spogliatoi dell'ex campo sportivo di Predosa - i finanziamenti per la bonifica dell'amianto negli edifici pubblici stanziati, per un totale di 2 milioni e 50mila euro per 20 Comuni, dalla Regione Piemonte.

"La bonifica dell’amianto - spiega l'assessore regionale all'Ambiente, Matteo Marnati - è una delle attività che seguo personalmente, tenuto conto che purtroppo ancora oggi quella dell’eternit è una piaga ambientale".