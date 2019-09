Promozione: avanzano Acqui, Arquatese e Vale Mado

ALESSANDRIA - Nella coppa di Promozione, chiude in poco più di mezz'ora la pratica l'Arquatese che si porta sul 2-0 già prima della fine del primo tempo sulla Gaviese con le reti di Giacomo Acerbo su rigore e di Ricci; nella ripresa ci pensa Manzati al secondo gol nella manifestazione ad arrotondare il punteggio. La imita l'Acqui che va subito in gol contro l'Ovadese Silvanese grazie a Massaro al 5', riapre uno spiraglio quando rimane in dieci per l'espulsione di Campazzo alla mezz'ora ma nella ripresa il solito Ivaldi trova il gol del 2-0 che taglia ogni speranza per i ragazzi di Benzi.

Colpo grosso della Valenzana Mado che al "Cattaneo" passa in vantaggio con un rigore di Dispenza ma viene raggiunta ad inizio ripresa da una rete di Mirone sempre dal dischetto; la gioia dei padroni di casa dell'Asca però dura pochissimo perché meno di due minuti dopo Meda riporta avanti i rossoblu ed ad una decina di minuti dalla fine Mazzucco fa tris e chiude il discorso qualificazione.