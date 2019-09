Arquatese ed Acqui fanno valere il fattore campo, l'Asca pareggia nel recupero

ARQUATA SCRIVIA - C'è voluto più di un tempo e mezzo - buona parte dei quali giocati in dieci - ma alla fine l'Arquatese è riuscita ad avere la meglio su una Gaviese volenterosa ma poco incisiva. A fine primo tempo infatti l'espulsione di Farina per una protesta di troppo lasciava i padroni di casa in dieci e galvanizzava la Gaviese. Mister Paveto azzecca però i cambi e negli ultimi minuti della gara arrivano il gol di Manzati a coronamento di una splendida occasione innescata da Vera che poi si impegna in prima persona nel raddoppio concretizzando con un tocco morbido un contropiede.

Nelle altre due gare una rete per tempo di Morabito ed Ivaldi permettono all'Acqui di domare l'Ovadese Silvanese e di mettere un piede nei sedicesimi di finale mentre a Valenza quando già i ragazzi di Nobili pregustavano la vittoria dopo il gol di Savino nella prima frazione un calcio di rigore concesso in pieno recupero agli ospiti e trasformato dal solito Ghe vale la divisione della posta e rimanda tutto al ritorno al "Cattaneo".