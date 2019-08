Troppi cinghiali? C'è il corso per agricoltori-cacciatori

ALESSANDRIA - Troppi cinghiali? Confagricoltura Alessandria corre al ripari organizzando un corso di formazione per le attività di controllo che si terrà il 9, 11 e 13 settembre a Oviglio in Via Dante, 4 dalle ore 20 alle ore 23.30.

«Visto il perdurare della situazione di eccessiva proliferazione di animali selvatici nella nostra provincia, in particolare degli ungulati, abbiamo ritenuto necessario e opportuno organizzare, in collaborazione con l’Associazione E.P.S. (Ente Produttori Selvaggina), un corso per l’abilitazione di proprietari o conduttori di terreni agricoli all’attività di controllo dei cinghiali» ha dichiarato il presidente di Confagricoltura Alessandria, Luca Brondelli di Brondello.

Il costo del corso è di 35 euro a partecipante. Per potersi iscrivere è necessario essere in possesso del porto d’armi ad uso caccia. Alla fine del corso i candidati dovranno sostenere una prova scritta e una prova orale il 14 settembre alle ore 9.30 sempre a Oviglio. Seguirà una prova pratica al poligono, a carico del partecipante.

Le iscrizioni si chiuderanno il 5 settembre e possono essere fatte presso:

Confagricoltura Alessandria Via Trotti, 122 ad Alessandria tel. 0131/43151-2info@confagricolturalessandria.it

Giovanni Massobrio tel. 0131/776218 cell. 3465008886 e-mail: tunon@libero.it

Lorenzo Bevilacquacell. 3385412660 e-mail: dr.lorenzo.bevilacqua@gmail.com

Enzo Bresso cell. 3472517254 e-mail: bressoenzo@gmail.com