Rifiuti pericolosi depositati su un terreno: due denunce

ACQUI TERME - I Carabinieri della Stazione Forestale di Acqui Terme hanno denunciato in stato di libertà due uomini, un 63enne e un 37enne, entrambi marocchini, poiché sul terreno degli stessi (circa un ettaro) sono stati rinvenuti ingenti quantitativi di rifiuti di diversa origine e categoria assimilabili a rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

L’operazione, avvenuta a seguito di una segnalazione da parte di un privato, si è conclusa con successo grazie ai servizi di appostamento posti in essere dai Carabinieri. L’area è stata posta sotto sequestro.

La provenienza dei rifiuti, in base agli accertamenti in corso, potrebbe essere ricondotta ad attività non autorizzate di sgombero e recupero attive sul territorio.