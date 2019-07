Acqui-Genova: nel weekend tornano i bus sostitutivi

OVADA - I lavori di manutenzione nel tratto compreso fra le stazioni di Ovada e Acqui Terme proseguiranno anche in questo fine settimana. E così, per il secondo weekend consecutivo, i treni non transiteranno sulla linea gestita dalla Regione Liguria. Nello specifico è previsto lo stop ai convogli dal primo pomeriggio di domani, sabato 13 luglio, e per tutta la giornata di domenica. Una volta transitata l'ultima littorina delle ore 13.17 con partenza dalla città termale, con quello delle 11.12 da Brignole, sarà poi lasciato campo libero ai tecnici Rfi che devono operare sulla Acqui-Genova. Così, da Acqui a Ovada si viaggerà in bus, poi si salirà sul treno, e viceversa in senso opposto: sui binari da Genova a Ovada, poi sugli autobus fino ad Acqui.