Dentro la redazione: alcune anticipazioni

Il caso: ossa tra le tombe al cimitero di Spinetta Marengo, una lettrice indignata ci ha riportato la sua testimonianza. Cronaca: il reddito di cittadinanza è stato introdotto da soli pochi mesi, ma il tempo sufficiente per alcuni che non mancano di fare i furbi e aggirare la legge. Rissa durante un ricevimento di matrimonio: il giorno che dovrebbe essere indimenticabile lo è stato ma non per i consueti motivi, scoprite i dettagli della vicenda sul giornale. Amag: sciolto il contratto con l'azienda che si occupa dello spurgo dei tombini per inadempienza e infiltrazioni mafiose.

Si parla di festa in redazione: Il Piccolo organizza per i promossi a pieni voti alla maturità un incontro con molti ospiti per celebrare il futuro dei ragazzi di domani. E a proposito di festa, al Cristo si parla già del grande evento di ottobre: una settimana di festeggiamenti per le vie del quartiere. E per lo sport ancora grandi novità nel 'mondo grigio' tutte da scoprire sul giornale di domani.

Questo e molto altro su Il Piccolo di venerdì 12 luglio.