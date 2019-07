Schianto, ferito motociclista polacco

CASSINE - Un motociclista polacco di 45 anni è stato trasportato all’ospedale con l’elisoccorso. Nell’incidente accaduto a Cassine verso le 14.30 ha riportato la frattura del bacino. Illeso l’automobilista coinvolto nello scontro.

I Carabinieri stanno accertando le cause. Dai primi accertamenti è emerso che il motociclista, alla guida di una Bmw Gs stava percorrendo la strada Provinciale 30 in direzione di Acqui Terme. Dal senso opposto stava sopraggiungendo la Nissan Qashqai condotta da un 56enne di Cassine. Sembra che l’auto abbia svoltato a sinistra per entrare imboccare una strada secondaria. L’impatto ha scaraventato a terra il motociclista.

Sul posto Carabinieri, 118 con l’elisoccorso.

I militari stanno ricostruendo la dinamica. Si dovrà capire come è avvenuta la svolta effettuata dall’automobilista, e stabilire la velocità della moto.

Il traffico è tornato regolare poco dopo le 15.