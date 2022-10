Un convegno sul tartufo, vanto per tutto il Monferrato

TRISOBBIO - Parte idealmente oggi il conto alla rovescia di Trisobbio per la quarta edizione della "Fiera Nazionale del Tartufo" in programma in paese domenica 23 ottobre. Di terrà infatti nel pomeriggio, dalle 17.00, il terzo convegno organizzato dall'Associazione Comuni del Tartufo Bianco del Monferrato. La tracciabilità del tubero del Monferrato sarà il tema portante dei lavori. In particolare si parlerà dello stato di avanzamento del progetto lanciato nel 2020, in collaborazione con l'Università del Piemonte Orientale con la collaborazione del professor Guido Lingua del DISIT (Dipartimento di Scienza e Innovazione Tecnologica).

GRUPPO FORTE

Fanno parte dell'associazione i comuni di Alice Bel Colle, Acqui Terme, Morsasco, Malvicino, Mombaruzzo, Quaranti, Cassinelle, Ricaldone, Orsara Bormida, Castel Boglione, Montechiaro d’Acqui, Visone, Castelletto Molina, Fontanile, Pareto, Ponti, Grognardo, Prasco, Trisobbio e Maranzana. Franco Novelli è il principale promotore di quest'iniziativa. "Tracciare e identificare inequivocabilmente il tartufo bianco del Monferrato - spiega - si può fare e dev'essere fatto per conferire identità e valore a un prodotto che connota il nostro territorio". Un'azione perfettamente in linea con l'impegno profuso a Trisobbio in questi anni.

TESTIMONIAL IMPORTANTE

Lo scorso anno era stato Dino Meneghin, totem della pallacanestro italiana. Quest'anno sarà invece Pietro Vierchowod, grande stopper con le maglie di Roma, Sampdoria e Juventus nonché inserito nei 22 convocati della nazionale di Enzo Bearzot che vinse il mondiale in Spagna nel 1982, il testimonial della giornata. L'ex campione sarà premiato nell'ambito dei lavori che si terranno al Castello.